Каким будет СКА в следующем сезоне?

Петербургский СКА за последние 15 лет провёл самый худший сезон в Континентальной хоккейной лиге. Коллектив под руководством Романа Ротенберга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом же раунде, проиграв серию московскому «Динамо».