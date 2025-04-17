Каким будет СКА в следующем сезоне?

Петербургский СКА за последние 15 лет провёл самый худший сезон в Континентальной хоккейной лиге. Коллектив под руководством Романа Ротенберга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом же раунде, проиграв серию московскому «Динамо».
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