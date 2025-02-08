История и археология: Парадоксы эпохи: как контрабандисту из ГУЛАГа удалось стать генералом с тремя Орденами Ленина

В 1926-м бывший заключенный Соловков начал делать головокружительную карьеру. Получив солидный срок за аферы с чекистами и контрабанду, Нафталий Френкель умудрился стать хозяином громадной лагерной империи, на которую пахали сотни тысяч заключенных.
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