История и археология: Парадоксы эпохи: как контрабандисту из ГУЛАГа удалось стать генералом с тремя Орденами Ленина

В 1926-м бывший заключенный Соловков начал делать головокружительную карьеру. Получив солидный срок за аферы с чекистами и контрабанду, Нафталий Френкель умудрился стать хозяином громадной лагерной империи, на которую пахали сотни тысяч заключенных.