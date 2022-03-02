«Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее». Международная федерация дзюдо разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала неоправданным запрет на участие всех российских спортсменов в международных турнирах.

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