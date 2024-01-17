Петербургские депутаты предложат Мишустину распространить программу ОМС на больных гепатитом C

Комиссия по социальной политике и здравоохранению предложила обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой распространения программы обязательного медицинского страхования на больных гепатитом C.
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