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Петербургские депутаты предложат Мишустину распространить программу ОМС на больных гепатитом C

Петербургские депутаты предложат Мишустину распространить программу ОМС на больных гепатитом C

Комиссия по социальной политике и здравоохранению предложила обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой распространения программы обязательного медицинского страхования на больных гепатитом C.

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