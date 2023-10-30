Забастовка голливудских актеров может завершиться на этой неделе, пишет Deadline. По информации издания, в минувшее воскресенье, 29 октября, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) провела очередную встречу с представителями Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP).