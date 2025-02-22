Трамп сообщил, что все еще решает оставленные Байденом проблемы

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что до сих пор вынужден устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии