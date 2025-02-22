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Трамп сообщил, что все еще решает оставленные Байденом проблемы

Трамп сообщил, что все еще решает оставленные Байденом проблемы

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что до сих пор вынужден устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена.

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