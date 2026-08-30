❗️⚡️Согласно данным профильных оборонных ведомств, складские запасы зенитных управляемых ракет (ЗУР) семейства MIM-104 для комплексов Patriot, развернутых в Европе, достигли критически низкого уровня, что обусловлено перераспределением ресурсов в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.
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