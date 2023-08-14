Нет света в конце тоннеля: ВСУ шокированы обороной России Владислав ВислУкраинские саперы оказываются в сложном положении из-за большого количества мин, размещенных российскими войсками перед укрепленными позициями, сообщает издание Guardian.
Нет света в конце тоннеля: ВСУ шокированы обороной России Владислав ВислУкраинские саперы оказываются в сложном положении из-за большого количества мин, размещенных российскими войсками перед укрепленными позициями, сообщает издание Guardian.
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