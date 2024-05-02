Полянский сравнил намеки Киева и Запада на атаку Крымского моста с недержанием

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лина любимцева

Недержание - недержанием, а вот бдительность терять нельзя. Этих поганцев Запад и жЫдо-бандэрье прямо плющит от Крымского моста, как чертей от ладана. Такая прет ненависть... НЕЧИСТЬ!! Сами ни хрена не создали, а вот если кто-то что-то сделал грандиозное, хорошее, полезное и красивое, они бесятся!!