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Полянский сравнил намеки Киева и Запада на атаку Крымского моста с недержанием

Намеки на якобы готовящийся удар по Крымскому мосту в социальных сетях украинских и западных дипломатов сравнимы с "явным недержанием", заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Недержание - недержанием, а вот бдительность терять нельзя. Этих поганцев Запад и жЫдо-бандэрье прямо плющит от Крымского моста, как чертей от ладана. Такая прет ненависть... НЕЧИСТЬ!! Сами ни хрена не создали, а вот если кто-то что-то сделал грандиозное, хорошее, полезное  и красивое, они бесятся!!
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