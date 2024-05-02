Полянский сравнил намеки Киева и Запада на атаку Крымского моста с недержанием

Намеки на якобы готовящийся удар по Крымскому мосту в социальных сетях украинских и западных дипломатов сравнимы с "явным недержанием", заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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