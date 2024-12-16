Москвичей предупредили о метели

В начале недели в Москву придут сильные снегопады, а ветер может усилиться до 17 метров в секунду. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
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