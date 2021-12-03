Селена Гомес рассказала о своих психических проблемах: "Иногда мне трудно встать с кровати"

29-летняя Селена Гомес часто откровенно рассказывает о своем психическом здоровье. Проблемам ментального характера она уделяет большое внимание и недавно анонсировала запуск медиакампании по охране психического здоровья под названием WonderMind.
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