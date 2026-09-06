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Школьник забил в первом матче в КХЛ! Вундеркинда Скворцова выберут в первом раунде драфта НХЛ

Школьник забил в первом матче в КХЛ! Вундеркинда Скворцова выберут в первом раунде драфта НХЛ

Талант из Нижнего Новгорода.Трудно в это поверит, но когда-то КХЛ считалась «лигой пенсионеров». Ее прямым текстом так называл Александр Бурмистров, не желая возвращаться из-за океана туда, где особо не ценят молодежь.

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