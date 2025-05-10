Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество

REUTERS/Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS Министр обороны России Андрей Белоусов провел двухстороннюю встречу с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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