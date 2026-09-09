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Царьград

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Уполномоченный Лантратова объявила о создании движения волонтеров

Уполномоченный Лантратова объявила о создании движения волонтеров

На Урале формируется добровольческое правозащитное движение для помощи нуждающимся. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что волонтеры уже активно участвуют в восстановлении прав граждан после стихийных бедствий.

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