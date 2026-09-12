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Царьград

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В Петербурге 12 сентября перекроют Невский проспект из-за праздника

В Петербурге 12 сентября перекроют Невский проспект из-за праздника

В Санкт-Петербурге 12 сентября состоятся торжества по случаю 302-летия перенесения мощей Александра Невского и Дня Ништадтского мира.

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