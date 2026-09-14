Работа российских школ в период выборов депутатов Государственной думы

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил о порядке работы российских школ в период проведения выборов депутатов Государственной думы девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября.
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