На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправлены сообщники IT-мошенников

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Архангельска в возрасте 30 и 38 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.