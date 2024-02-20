На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправлены сообщники IT-мошенников

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Архангельска в возрасте 30 и 38 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.
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