Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России

Natalija Osminina

Я же даже ВИДЕО СБРОСИЛА. Вы что не видите, что ли???? Не открывается в ВК, читайте здесь https://www.politnavigator.net/evraziec-glazev-khochet-naklikat-dopolnitelno-4-mln-migrantov-dlya-rossii.html . Там в конце это видео стоит. А выше дала размышления Глазьева на ту же тему за февраль 2022 года!!!!