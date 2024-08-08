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Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России

Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России

Политнавигатор У тpудοвοгο pынκa в Ροccии ecть peɜepв в 4 млн чeлοвeκ ɜa cчeт гpaждaн cтpaн ΕAЭϹ.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Я же даже ВИДЕО СБРОСИЛА. Вы что не видите, что ли???? Не открывается в ВК, читайте здесь https://www.politnavigator.net/evraziec-glazev-khochet-naklikat-dopolnitelno-4-mln-migrantov-dlya-rossii.html . Там в конце это видео стоит. А выше дала размышления Глазьева на ту же тему за февраль 2022 года!!!!
Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России | Политнавигатор
Политнавигатор
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13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, примерно так и выглядит полный 3.14здец.
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11 час.
Стега Сибиряк
Автор врет
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