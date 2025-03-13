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«Это сигнал»: На западе обеспокоены тем, что при посещении Курской области Путин был в военной форме

«Это сигнал»: На западе обеспокоены тем, что при посещении Курской области Путин был в военной форме

Западные издания «озаботились» тем, что президент России Владимир Путин при посещении Курской области был в военной форме https://listaj.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
это он для  своего народа  решил  показать  .что  его  волнует  состояние   армии .
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Не фуй гавкать в сторону России!
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17 час.
Лидия
бойтесь мерзкие твари и ВОРЫ!!!!
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3 мин.
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