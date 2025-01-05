Сотворить чудо: Полина Кудерметова играют в финале Брисбена с Соболенко третий сет. LIVE

Теннис. WTA. Брисбен. Финал. Арина Соболенко — Полина Кудерметова. ОНЛАЙН В финальном матче турнира WTA в австралийском Брисбене 107-я ракетка мира из России Полина Кудерметова играет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Белоруссии.