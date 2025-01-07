Рустам Минниханов опубликовал праздничный ролик в честь Рождества Христова

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Рождеством. В своем обращении он пожелал всем счастья и благополучия, а также выразил надежду на мир и любовь, призвав, чтобы все мечты сбывались.
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