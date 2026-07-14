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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ФСБ сорвала подготовку атак украинских БПЛА на аэродромы

ФСБ сорвала подготовку атак украинских БПЛА на аэродромы

Новость дня: ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях, исполнители и  пособники   задержаны.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Рассуждая и сопоставляя факты, а также возможности БПЛА делал вывод, что аэродромчик где то рядом! Что Омск &quot;бомбят&quot; из казахстана это понятно, а там и Новосибирск с Томском недалеко. Нам всем необходимо быть более чем бдительными, это общая беда!
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