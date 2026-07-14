ФСБ сорвала подготовку атак украинских БПЛА на аэродромы

Юрий Селиванов

Рассуждая и сопоставляя факты, а также возможности БПЛА делал вывод, что аэродромчик где то рядом! Что Омск "бомбят" из казахстана это понятно, а там и Новосибирск с Томском недалеко. Нам всем необходимо быть более чем бдительными, это общая беда!