Новость дня: ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях, исполнители и пособники задержаны.
ФСБ сорвала подготовку атак украинских БПЛА на аэродромы
Комментарии
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Юрий Селиванов
Рассуждая и сопоставляя факты, а также возможности БПЛА делал вывод, что аэродромчик где то рядом! Что Омск "бомбят" из казахстана это понятно, а там и Новосибирск с Томском недалеко. Нам всем необходимо быть более чем бдительными, это общая беда!
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