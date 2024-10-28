Одно из старейших учебных заведений Астраханской области отметило 100-летний юбилей

С вековой датой педагогов и студентов Камызякского сельскохозяйственного колледжа приехали поздравить первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман, региональные министры Мария Шалак и Руслан Пашаев, временно исполняющий полномочия главы района Илья Мироедов.
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