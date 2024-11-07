Регионы обратились к правительству с просьбой вернуть скидки на перевозку угля по железной дороге

Главы трех российских угледобывающих регионов - Кузбасса, Хакасии и Новосибирской области - в октябре обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой вернуть скидки к тарифам РЖД на перевозку угля.
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