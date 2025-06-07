🚔 В Бахчисарайском районе столкнулись легковушка и микроавтобус Авария произошла 6 июня возле села Ароматное на трассе Бахчисарай – Репино.
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🚔 В Бахчисарайском районе столкнулись легковушка и микроавтобус Авария произошла 6 июня возле села Ароматное на трассе Бахчисарай – Репино.