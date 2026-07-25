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Аргументы и Факты

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Захарова высмеяла Крозетто за предложение должности Федорову

Захарова высмеяла Крозетто за предложение должности Федорову

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала ироничным комментарием на заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто о том, что он предложил экс-главе Минобороны Украины Михаилу Федорову стать своим советником.

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