Педагог из Петрозаводска стала победителем всероссийского конкурса «Мой лучший урок»

Петрозаводчанка представила экологическую программу для малышей. Педагог детского сада № 25 ОАО «РЖД» в Петрозаводске Анна Балуева стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
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