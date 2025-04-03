Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве

Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве

Представители общественного движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой национализировать имущество певицы Лаймы Вайкуле.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а эта   сука  имеет квартиру  в Москве  ?  говорят  и Гордон   жид  хохляцкий  имеет квартиру  .  и все  благодаря    нашему   толерантному  либеральному   президенту  .   спасибо   ему  за такие  унижения   народа и странвы
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20 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Сколь кубов дерьма она еще должна вывалить на Россию, чтобы, наконец, та ответила в свою защиту ????
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20 час.
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