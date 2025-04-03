Представители общественного движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой национализировать имущество певицы Лаймы Вайкуле.
Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
а эта сука имеет квартиру в Москве ? говорят и Гордон жид хохляцкий имеет квартиру . и все благодаря нашему толерантному либеральному президенту . спасибо ему за такие унижения народа и странвы
Ответить
20 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Сколь кубов дерьма она еще должна вывалить на Россию, чтобы, наконец, та ответила в свою защиту ????
Ответить
20 час.
Свежие комментарии