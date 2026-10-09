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Лорен Асмус из UTXO ищет способы связать биткоин с рынком облигаций объемом $300 трлн

Лорен Асмус из UTXO ищет способы связать биткоин с рынком облигаций объемом $300 трлн

Лорен Асмус из UTXO Management описал биткоин как нечто большее, чем просто торговый инструмент, что позволяет предположить, что он служит стратегическим распределением в инвестиционных портфелях из-за его эффективности с поправкой на риск.

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