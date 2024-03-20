7 продуктов и блюд, пользу которых мы склонны преувеличивать

Всю жизнь мы слышим рассказы о том, какая еда полезная, а какую лучше обходить стороной. Эта информация настолько прочно укореняется в нашем сознании, что мы на автомате кладем стевию в чай вместо сахара, готовим каждый день суп и покупаем обезжиренное молоко.