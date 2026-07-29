ВС РФ продвинулись к западу от Белицкого, взяв под контроль село Светлое Хорошие новости приходят с Добропольского направления, где российские во.
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ВС РФ продвинулись к западу от Белицкого, взяв под контроль село Светлое Хорошие новости приходят с Добропольского направления, где российские во.
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