Риелтор из Самары заплатила 2,5 млн рублей за махинации с недвижимостью

Самарский суд признал риелтора виновной в участии в коррупционной схеме с продажей муниципальной недвижимости по заниженной стоимости, а после отказа добровольно выплатить штраф приставы арестовали её автомобиль и запретили выезд за границу, что обеспечило взыскание 2,5 млн рублей.