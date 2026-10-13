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Царьград

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Риелтор из Самары заплатила 2,5 млн рублей за махинации с недвижимостью

Риелтор из Самары заплатила 2,5 млн рублей за махинации с недвижимостью

Самарский суд признал риелтора виновной в участии в коррупционной схеме с продажей муниципальной недвижимости по заниженной стоимости, а после отказа добровольно выплатить штраф приставы арестовали её автомобиль и запретили выезд за границу, что обеспечило взыскание 2,5 млн рублей.

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