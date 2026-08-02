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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иржи Прохазка и Пауло Коста устроили перепалку: «Я главный в дивизионе, а твое имя никто не упоминал»

Бойцы UFC Иржи Прохазка и Пауло Коста обменялись сообщениями в соцсетях. Прохазка снял видео и обратился к Косте: «Не отмечай меня и не упоминай в своих постах.

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