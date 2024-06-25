Террористы в Дагестане целый месяц готовили убийство православного священника

Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте террористы планировали заранее, сама атака готовилась месяц.
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