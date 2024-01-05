США готовятся к большой войне на Ближнем Востоке — Politico

Соединенные Штаты готовятся к большой войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico. «В Белом доме готовят план для США по реагированию на вызывающую всё большую обеспокоенность ситуацию в секторе Газа.
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