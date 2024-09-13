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Тачка проклятая. История одного ремонта

Тачка проклятая. История одного ремонта

﻿﻿Знаете, у некоторых вещей есть своя особенная аура. И в некоторых случаях эта аура может быть положительной, принося удачу, помощь, вселяя уверенность, а в других случаях наличие этих вещей в вашей жизни будет держать вас в беде.

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