Тачка проклятая. История одного ремонта

Знаете, у некоторых вещей есть своя особенная аура. И в некоторых случаях эта аура может быть положительной, принося удачу, помощь, вселяя уверенность, а в других случаях наличие этих вещей в вашей жизни будет держать вас в беде.
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