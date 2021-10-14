ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 октября 2021 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1085 = В выигрыше всегда тот, кто не ожесточился, не озлобился, не потерял душевной чуткости и тепла =Вера в себя и чистота вашей Души являются главным залогом вашего счастья, здоровья и успеха = Главное, любить нужно так, как Бог нас любит - такими, какие мы есть, и всегда, при любых обстоятельствах! = Духовный удел: нужно становиться полностью сознательными и многомерными творцами= Заставить бояться и испытывать страх можно, а заставить любить и быть благодарным – никогда! =Из мигов Вечности собери своё ожерелье бессмертной Жизни, и преподнеси его в дар предвечным Отцу и Матери = И ты можешь достичь всего, чего хочешь, если будешь делать то, что другие делать ленятся =Когда ты не принимаешь участие в событиях, которые «идут по кругу», тогда они останавливаются = Мы выбираем: проживать собственную жизнь или жить Жизнью, которую другие определили для нас = Мысли — это очень тонкая, но очень мощная форма Энергии.