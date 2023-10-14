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Родители ликуют, сын рыдает: Тарасов и Костенко рассекретили пол четвертого малыша

Родители ликуют, сын рыдает: Тарасов и Костенко рассекретили пол четвертого малыша

Спустя короткое время после увеличения груди Анастасия Костенко забеременела четвертым ребенком. Для модели и ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, четвертая беременность стала приятным сюрпризом: до недавнего момента звездная пара воспитывала двух дочек и младшего сына.

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