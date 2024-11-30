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ЗРК «Тор-М2» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ЗРК «Тор-М2» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» в ходе боевой работы прикрыли действия мотострелковых и танковых подразделений от БПЛА ВСУ «Лелека» на красноармейском направлении.

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