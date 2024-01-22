Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • АндрейБорков
    Все, что олигархи смогут сделать без реального принуждения, так это продать Россию по той цене, которую им предложат ...Олигархи скинутся...
  • Игорь Кузнецов
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Олигархи скинутся добровольно-принудительно: Коротченко об ультиматуме богачам

Олигархи скинутся добровольно-принудительно: Коротченко об ультиматуме богачам

Царьград ФОТО: ЦАРЬГРАД. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал о своём видении помощи со стороны олигархов всей России.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Я вообще не понимаю , в чем проблема, или ты поддерживаешь действия президента или арест счетов, конфискация имущества, сопротивляешься- срок и конфискация
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4 час.
Александр Попов
Зажать ЯЙЦО в дверях и тогда ДОБРО-О-О-ВОЛЬНО по 1 млрд.$.
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3 час.
АндрейБорков
Все, что олигархи смогут сделать без реального принуждения, так это продать Россию по той цене, которую им предложат на Западе, то есть не очень дорого. Это все, на что они способны. Если надо их реально заставить поделится с государством награбленным и прихватизированным, так это можно сделать только методами Ленина-Сталина, больше ни как! Все эти разговоры про о, что олигархи наши готовы для Родины что то сделать не более чем сказки про белого бычка. За горло их брать надо и ствол к башке приставлять, тогда результат будет.
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1 час.

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