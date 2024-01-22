Олигархи скинутся добровольно-принудительно: Коротченко об ультиматуме богачам

АндрейБорков

Все, что олигархи смогут сделать без реального принуждения, так это продать Россию по той цене, которую им предложат на Западе, то есть не очень дорого. Это все, на что они способны. Если надо их реально заставить поделится с государством награбленным и прихватизированным, так это можно сделать только методами Ленина-Сталина, больше ни как! Все эти разговоры про о, что олигархи наши готовы для Родины что то сделать не более чем сказки про белого бычка. За горло их брать надо и ствол к башке приставлять, тогда результат будет.