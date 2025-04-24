Чак Шумер прогнозирует победу демократов в Сенате США в 2026 году

Лидер демократов в Сенате, Чак Шумер, уверен в победе партии на выборах 2026 года. Он считает, что политика президента Трампа, включая торговые пошлины и утечки информации, оттолкнет избирателей от республиканцев.
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