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СМИ: к терактам на Крымском мосту причастны инструкторы ЦРУ

СМИ: к терактам на Крымском мосту причастны инструкторы ЦРУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября, ФедералПресс. Газета The Washington Post сообщает, что взрывы на Крымском мосту и другие спецоперации на территории России были осуществлены спецслужбами Украины при непосредственном участии специалистов ЦРУ.

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