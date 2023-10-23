СМИ: к терактам на Крымском мосту причастны инструкторы ЦРУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября, ФедералПресс. Газета The Washington Post сообщает, что взрывы на Крымском мосту и другие спецоперации на территории России были осуществлены спецслужбами Украины при непосредственном участии специалистов ЦРУ.
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