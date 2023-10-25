Эксперт Лукашкин рассказал, как обучать новое поколение с помощью VR-технологий

По данным исследований, люди рожденные после 2010 года - самая технологически развитая демографическая группа на планете, которая в ближайшем будущем сможет интегрировать искусственный интеллект и дополненную реальность во все сферы жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии