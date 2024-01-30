В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем — Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ отвечает на запросы разных стран о своей готовности, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.