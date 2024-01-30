Русская весна
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Русская весна

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  • лина любимцева
    Получит дальнобойное оружие, получит и ответ. СОЛНЦЕПЕКАМИ.Украина может уже...
  • Вик Норд
    Неа,не возьмёте вы их,эти точно отстреливаться будут,уж они то заблаговременно позаботились о такой возможности...Как минимум 3,4 м...
  • Игорь Петров
    Хохол- сдавайся!Армия России наст...

В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем — Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ отвечает на запросы разных стран о своей готовности, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

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