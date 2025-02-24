Эндокринолог Островская: в день нужно употреблять две ложки растительного масла

Чем полезны различные виды масел, сколько растительного и сливочного масла можно есть в сутки, в каком из них содержится больше всего жирных кислот Омега-3 и когда от масла нужно отказаться совсем — в день начала Масленицы рассказывает "Газета.
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