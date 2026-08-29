Кравцов о слухах, что «Трактор» отказывается выполнять контрактные обязательства: «Конфиденциальную информацию не хотелось бы обсуждать в прессе»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отреагировал на слухи о возможном уходе из команды. Ранее в телеграм-канале «Свободный лед» появилась информация о том, что Кравцов досрочно покинул расположение «Трактора», так как руководство клуба отказывается ему платить.