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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравцов о слухах, что «Трактор» отказывается выполнять контрактные обязательства: «Конфиденциальную информацию не хотелось бы обсуждать в прессе»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отреагировал на слухи о возможном уходе из команды. Ранее в телеграм-канале «Свободный лед» появилась информация о том, что Кравцов досрочно покинул расположение «Трактора», так как руководство клуба отказывается ему платить.

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