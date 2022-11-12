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Журналист Крис Вернон: «Игроки «Миннесоты» почти не разговаривают друг с другом, а когда делают это, обычно закатывают глаза»

Журналист Ringer Крис Вернон отметил отсутствие взаимопонимания между игроками «Миннесоты» во время матча против «Мемфиса» (103:114).

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