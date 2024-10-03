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Медведев: комиссия по комплектованию контрактников для ВС РФ начала работу

Медведев: комиссия по комплектованию контрактников для ВС РФ начала работу

Комиссия по набору военнослужащих по контракту в ВС РФ официально начала свою работу. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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