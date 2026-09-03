Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким

Уровень безработицы на Дальнем Востоке достиг 2,2%, это средний показатель по стране и рекордно низкий для данного региона, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума.
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