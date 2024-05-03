Татьяна Монтян: ​Штаты пытаются успокоить Ближний Восток?

Саудовская Аравия и США готовятся подписать большой договор о сотрудничестве. Проект договора обсуждался еще во времена администрации Трампа, когда при его посредничестве Израиль начал прямой дипломатический диалог с арабскими странами, а израильтяне даже начали ездить на курорты в Дубай и Египет.
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